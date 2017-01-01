Президент Филиппин упал с мотоцикла и получил травмы

Родриго Дутерте упал с мотоцикла, когда катался на территории своей резиденции. В результате падения он получил ушибы и царапины.

Президент Филиппин Родриго Дутерте упал с мотоцикла на территории своей резиденции и получил легкие ранения. Об этом в четверг, 17 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя главы государства Сальвадора Панело.

"Я хотел бы заверить нацию, что президент в безопасности, он в надежных руках и в добром здравии", - приводит агентство заявление Панело на пресс-конференции в Маниле.

По его словам, Дутерте вечером в среду упал с мотоцикла, катаясь по территории президентского дворца. Падение привело к легким ушибам и царапинам у него на локте и колене.

Мотоциклы - давнее увлечение 74-летнего филиппинского президента. Через несколько месяцев после избрания в 2016 году на президентский пост он сообщил, что вынужден подчиниться требованиям службы безопасности и "держаться подальше от мотоциклов".

Ранее сообщалось, что Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки.

А весной президент Филиппин выступил с тараканом на плече, его выступление транслировалось в прямом эфире.

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