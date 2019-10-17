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В РПЦ вновь заговорили о подрыве единства из-за "украинского раскола"

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В Москве проходит Священный синод Русской православной церкви, на котором, в частности, обсуждается признание Православной Церкви Украины со стороны других церквей.
Патриарх Кирилл осуждает признание ПЦУ
Патриарх Кирилл осуждает признание ПЦУ
patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что признание ПЦУ со стороны Элладской православной церкви сказывается на самой сути межцерковных отношений и единства православного мира. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление патриарха в ходе заседания Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ).

По словам главы РПЦ, признание украинской церкви приведет к разрушению всеправославного единства.

"Поэтому с полной ответственностью за сохранение всеправославного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом, мы должны будем сегодня принять решения по тем вопросам, о которых я сказал", - заявил патриарх Кирилл.

Напомним, 12 октября церковь Греции первой признала автокефалию ПЦУ. Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. 

В тот же день в РПЦ заявили, что в скором времени оценят, как решение Элладской православной церкви скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами.

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Теги: РПЦ, Православие, автокефалия, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Кайдаш    17.10.2019, 15:48
Оценка:  +3
Кайдаш
Попы никак не уймутся...
Stratiichuk    17.10.2019, 16:43
Оценка:  0
Stratiichuk
Современная церковь это такой же бизнес как нефте-добыча или торговля оружием. Всё поставлено на коммерческие рельсы ну и про пропаганду не забывайте.
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