Импичмент Трампа: Сондленд дает показания

Гордон Сондленд дает показания по делу об импичменте Дональда Трампа на закрытых слушаниях в Конгрессе США и является одним из ключевых свидетелей.

Постпред США в ЕС Гордон Сондленд дает показания на закрытых слушаниях Палаты представителей в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC news в четверг, 17 октября.

Показания Сондленда имеют особую важность, поскольку обнаруженная СМС-переписка и слова других свидетелей указывают на то, что он играл ключевую роль в диалоге с Украиной, который лег в основу расследования.

Сондленду, чье имя упоминалось в докладной записке осведомителя из разведки, наверняка будут задавать вопросы о переписке, которая указывает, что он вместе с двумя другими дипломатами пытался продвигать интересы президента Дональда Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани.

В сообщениях дипломаты обсуждали договоренность, в соответствии с которой президенту Украины Владимиру Зеленскому обещали организовать визит в Белый дом в обмен на публичное заявление о том, что Украина начнет расследование по поводу президентских выборов 2016 года в США и деятельности газовой компании Burisma.

Согласно записке Сондленда, которая есть в распоряжении NBC News, он намерен заявить, что Джулиани сказал ему, что Трамп хотел, чтобы новое правительство Украины провело расследование по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы 2016 года, а также по делу компании Burisma.

Сондланд расскажет о том, что Джулиани даже упомянул, что убедил украинцев расследовать дело о взломе компьютерных серверов Демократического национального комитета в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в США расследуют деятельность Джулиани в Украине. Американские прокуроры пытаются установить, пытался ли адвокат Трампа добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович, которая дала показания в Конгрессе на прошлой неделе.

Ранее экс-советница Трампа Фиона Хилл давала показания Конгрессу 10 часов. Адвокат Трампа вел "теневую" иностранную политику в Украине в обход официальных процедур, ради персональных выгод президента, утверждает Хилл.

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