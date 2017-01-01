Турция приостановит операцию в Сирии

Власти Турции согласились на предложение США и приостановят огонь на 120 часов, пока курдские силы не покинут север Сирии.

Турция согласилась на предложение США приостановить операцию на севере Сирии

Турецкие власти приняли предложение США приостановить военную операцию на севере Сирии. Об этом после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает BBC в четверг, 17 октября.

Пенс утверждает, что Анкара согласилась прекратить огонь, пока курдские силы покинут район на севере Сирии, в котором Турция хочет сделать так называемую зону безопасности.

Турецкие силы приостановят все операции на 120 часов, а США будут способствовать "упорядоченному выводу" курдских сил.

Также США и Турция договорились обоюдно обеспечивать мир в этом приграничном районе Сирии, основываясь на международном праве.

"Я только что говорил с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом. И знаю, что президент очень благодарен за готовность президента Эрдогана сделать шаг навстречу и ввести этот режим прекращения огня, и дать возможность мирного решения этого конфликта", - сказал Пенс.

Он добавил, что переговоры длились более пяти часов.

Сам Трамп уже прокомментировал эту договоренность, заявив, что она спасла "миллионы жизней".

Турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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