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Трамп удивил словами о близости США и Италии со времен Древнего Рима

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Американский лидер отметил культурную связь двух стран с древнеримских времен, чем вызвал недоумение общественности.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой заявил о культурной связи двух стран "со времен Древнего Рима". Слова американского лидера, которые 16 октября опубликовал в Twitter Белый дом, вызвали недоумение пользователей.
 
"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", - приводится заявление американского лидера.
 
Один из пользователей соцсети удивился исторической безграмотности Трампа.
 
"Урок истории: Древний Рим начался в VIII веке до нашей эры и рухнул к V веку нашей эры. США приняли Декларацию независимости в 1776 году. Я скучаю по президенту, который читает и знает историю", - указал подписчик президента.
 
При этом нашлись и те, кто посчитал слова Трампа метафорой, подчеркивающей правовую связь законов древнеримских законов с американской конституцией.
 
 
Ранее Трамп допустил грубую историческую ошибку, заявив, что армия "захватила аэропорты" англичан во время войны за независимость Америки в конце 1700-х годов.

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Теги: история, США, казус, Трамп, Дональд Трамп, Древний Рим
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Источник: korrespondent.net

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