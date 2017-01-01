Трамп удивил словами о близости США и Италии со времен Древнего Рима

Американский лидер отметил культурную связь двух стран с древнеримских времен, чем вызвал недоумение общественности.

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой заявил о культурной связи двух стран "со времен Древнего Рима". Слова американского лидера, которые 16 октября опубликовал в Twitter Белый дом, вызвали недоумение пользователей.

"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", - приводится заявление американского лидера.

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.



“The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." pic.twitter.com/10Ib2h4O4e — The White House (@WhiteHouse) 16 октября 2019 г.

Один из пользователей соцсети удивился исторической безграмотности Трампа.

"Урок истории: Древний Рим начался в VIII веке до нашей эры и рухнул к V веку нашей эры. США приняли Декларацию независимости в 1776 году. Я скучаю по президенту, который читает и знает историю", - указал подписчик президента.

History lesson:

Ancient Rome began in 8th century B.C. and collapsed by the 5th century A.D.

The United States of America adopted the Declaration of Independence in 1776.



I miss having a President who reads and knows history. — Cait Featherstone (@cvfeatherstone) 16 октября 2019 г.

При этом нашлись и те, кто посчитал слова Трампа метафорой, подчеркивающей правовую связь законов древнеримских законов с американской конституцией.

Ранее Трамп допустил грубую историческую ошибку , заявив, что армия "захватила аэропорты" англичан во время войны за независимость Америки в конце 1700-х годов.

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