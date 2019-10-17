Министр энергетики США уходит в отставку на фоне скандала по Украине

Рик Перри останется в должности до конца года, уточнил президент США. Имя его преемника скоро назовут.

Министр энергетики США Рик Перри уходит в отставку. Он официально уведомил об этом президента Дональда Трампа, сообщило в четверг, 17 октября агентство Bloomberg

По данным Bloomberg, информация о возможной отставке министра появилась несколько недель назад, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы

Позднее президент США подтвердил, что Перри подал прошение об отставке. По словам американского лидера, министр останется в должности "до конца года". Имя его преемника вскоре назовут.

Ранее американские СМИ сообщили, что ряд бизнесменов, связанных с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, а также министр энергетики Рик Перри, пытались сменить руководство Нафтогаза

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