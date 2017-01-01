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Белый дом назвал причину заморозки помощи Украине

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США удерживали деньги для Киева из-за беспокойства по поводу коррупции и отсутствия поддержки со стороны других стран.
В США уточнили причину приостановки военной помощи Украине
В США уточнили причину приостановки военной помощи Украине
 
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что заморозка военной помощи Украине была связана с коррупцией в стране, недостаточным вкладом европейских стран в ее защиту, а также отчасти с тем, будет ли Киев вести расследование против демократов. Об этом Малвэни сообщил на брифинге для журналистов 17 октября, пишет Reuters.

По словам чиновника, к решению об отказе от помощи привела убежденность президента США Дональда Трампа в том, что Украина является "коррумпированным местом" и что другие европейские страны не вносят достаточного вклада в ее защиту.

Также он подтвердил, что американский лидер искал доказательства связи взлома сервера Демократической партии во время президентских выборов в 2016 году с Украиной, а не Россией.

Об этом Трамп, в частности, упомянул в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Говорил ли он (Трамп) мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Поэтому мы задержали (переведение) средств", - указал Малвэни.
 
Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, значит ли это, что США просили "услугу за услугу", он сообщил: "Мы делаем это постоянно во внешней политике".

"У меня есть новость для всех: смиритесь с этим. Политическое влияние будет иметь место во внешней политике", - добавил он.
 
Позже Малвэни уточнил свои высказывания по поводу связи между заморозкой предоставления Киеву военной помощи и компьютерным сервером Демпартии, заявив, что СМИ "в очередной раз решили неверно истолковать его слова".
 
"Позвольте я проясню, (между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским) не было абсолютно никакого соглашения типа "ты - мне, я - тебе", касающегося украинской военной помощи и какого-либо расследования, связанного с выборами в 2016 году", - говорится в письменном заявлении Малвэни, опубликованном Белым домом.

Он подчеркнул, что Трамп "никогда не просил удерживать деньги, пока украинцы не сделают что-либо, связанное с сервером".
 
"Единственной причиной, по которой мы удержали деньги, были беспокойства по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран, а также по поводу коррупции", - отметил чиновник.
 
Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.
 
На время ревизии средства были заморожены. Это стало предметом спора между президентом США и членами Конгресса.
 
Позже стало известно, что Киев получит финансирование сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.

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Теги: США, Украина-США, Белый Дом, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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