Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции предотвратили крупный теракт

Комментариев: 0
Преступник планировал осуществить нападение, вдохновленный атакой террористов 11 сентября 2001 года в США, заявил глава МВД страны.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер
 
Во Франции полицейские предотвратили крупное нападение на префектуру полиции в Париже. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает BFM.
 
"Это была 60-я предотвращенная атака во Франции с 2013 года. Задержанный планировал осуществить нападение, вдохновленное атакой террористов 11 сентября 2001 года в США", - заявил министр.
 
По его словам, задержание злоумышленника произошло незадолго до событий в префектуре полиции 3 октября.
 
Кастанер отметил, что у задержанного был разработан план, по которому он намеревался угнать самолет.

По данным телеканала, преступник, планировавший нападение, был задержан в конце сентября, когда попытался приобрести оружие.
 
Напомним, в начале октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег.
 
В результате атаки погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавшего застрелили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: теракт, Франция, полиция, нападение, атака
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь