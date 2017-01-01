Во Франции предотвратили крупный теракт

Преступник планировал осуществить нападение, вдохновленный атакой террористов 11 сентября 2001 года в США, заявил глава МВД страны.

Во Франции полицейские предотвратили крупное нападение на префектуру полиции в Париже. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает BFM

"Это была 60-я предотвращенная атака во Франции с 2013 года. Задержанный планировал осуществить нападение, вдохновленное атакой террористов 11 сентября 2001 года в США", - заявил министр.

Кастанер отметил, что у задержанного был разработан план, по которому он намеревался угнать самолет.



По данным телеканала, преступник, планировавший нападение, был задержан в конце сентября, когда попытался приобрести оружие.

В результате атаки погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавшего застрелили.

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