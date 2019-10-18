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В ЕС призвали все страны сотрудничать по делу MH17

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Евросовет призвал все государства в полной мере сотрудничать в интересах проводимого расследования.
Фрагмент сбитого малайзийского Boeing
Фрагмент сбитого малайзийского Boeing

Главы государств и правительств Евросоюза призвали все страны к сотрудничеству в расследовании причин катастрофы Boeing 777 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС по итогам первого дня встречи в бельгийской столице, сообщило 18 октября агентство ТАСС.

"Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности ради жертв катастрофы самолета MH17 и их ближайших родственников и призывает все государства в полной мере сотрудничать в интересах проводимого расследования в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в документе.

Ранее парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в авиакатастрофе на востоке страны в июле 2014 года. 

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. 

В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.

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Теги: ЕС, расследование, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777, Боинг 777, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    18.10.2019, 05:52
Оценка:  +1
Антибес
Всё правильно!Все страны должны докапываться до правды.И тогда узнаем страшную правду о том как этот борт был сбит нашими силами ПВО по прямому приказу маньяка Порошенко.С целью подставить сепаров и Россию.
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