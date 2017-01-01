МВФ не поднимает вопрос цены на газ - глава НБУ

Также на переговорах в Вашингтоне между представителями фонда и делегацией Украины не стоит вопрос Приватбанка.

Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что на переговорах украинской делегации с Международным валютным фондом не фигурируют вопросы о повышении цены на газ для населения Украины и ситуация с ПриватБанком. Об этом он заявил в интервью Голосу Америки , которое было опубликовано 17 октября.

Смолий уточнил, что представители Украины провели встречи с заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, а также главой миссии МВФ в Украине Роном ван Рооденом. Среди основных вопросов, которые обсуждаются на встрече - принятие ряда законопроектов, которые были предварительно оговорены, включая восстановление ответственности за незаконное обогащение, бюджет 2020 года, вопросы рынка земли.

"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - указал глава Нацбанка.

Также Смолий подчеркнул, что на переговорах не стоит вопрос Приватбанка.

"Он (вопрос) вообще требует решения, ведь в 2016 году национализация была проведена согласно закону и сегодня действующее законодательство не предусматривает возврат банка бывшим акционерам", - отметил он.

По его словам, Национальный банк и Кабмин делают все для того, чтобы "сохранить Приватбанк в том состоянии, в котором он находится сейчас и ждут заседания суда.

Ранее в НБУ сообщили, что переговоры с МВФ заморожены из-за спора между государством и бизнесменом Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком.

Напомним, 15 октября делегация Украины отправилась на переговоры с МВФ.

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