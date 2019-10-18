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Трамп заявил, что ИГ "полностью под контролем"

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По итогам американо-турецких переговоров по Сирии, американский лидер выразил благодарность президенту Турции.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство". Об этом он заявил журналистам в четверг, 17 октября.
 
"Исламское государство полностью под контролем, и мы продолжаем захватывать его больше. Мы имеем замечательную ситуацию, разработанную различными способами", - приводит слова американского лидера Белый дом.
 
Трамп также отметил, что для него большая честь быть причастным к этому (ликвидации ИГ).
 
"Мы достигли соглашения, которое в интересах, как мне кажется, цивилизации, это за пределами Турции, Сирии и всех стран, которые могли быть вовлечены в эту ужасную войну, в результате которой миллионы и миллионы людей могли быть убиты, мы смогли что-то сделать", - подчеркнул он.
 
Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились приостановить турецкую военную операцию Источник мира на 120 часов.
 
Соглашение было достигнуто в ходе визита вице-президента США Майкла Пенса в Турцию.
 
За этот срок курдские Отряды народной самообороны (YPG) должны будут выйти из района операции на севере Сирии.
 

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Теги: США, Турция, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    18.10.2019, 07:52
Оценка:  0
Lyonya-Space
Таких презов клоунов в США ещё не было...
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