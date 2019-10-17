В Белом доме случайно сознались, что Трамп давил на Зеленского: детали

В Вашингтоне сделали случайное заявление.

Руководитель аппарата Белого дома президента США Дональда Трампа случайно признал, что Вашингтон давил на Киев. Об этом сообщает CNN.

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Курьезный случай случился во время пресс-конференции Мика Малвейна. Чиновник фактически подтвердил, что президент США Дональд Трамп заморозил почти 400 000 000 долларов оборонной помощи Украине, чтобы нажать на страну для проведения расследования против демократов.

Малван отметил, что речь идет о расследовании против компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена - Хантер.

Поэтому мы и задержали финансирования, - заявил Малвейни.

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Напомним, Трамп удивил словами о близости США и Италии со времен Древнего Рима. Американский лидер отметил культурную связь двух стран с древнеримских времен, чем вызвал недоумение общественности.

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