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Турция возобновила операцию в Сирии - СМИ

Комментариев: 3
Вооруженные силы Турции обстреливают город Рас-эль-Айн, несмотря на соглашение о временном прекращении огня.
Турецкая армия продолжает обстреливать территории курдов
Турецкая армия продолжает обстреливать территории курдов

Турецкая армия возобновили в пятницу, 18 октября, атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о прекращении огня.Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

 
По данным государственного сирийского агентства SANA, турецкие военные нанесли артиллерийские удары по нескольким деревням, расположенным в районе Рас-эль-Айна. Телеканал Al Arabiya передает, что боевики воюющих на стороне Анкары формирований вооруженной сирийской оппозиции атаковали гуманитарный конвой, направлявшийся в Рас-эль-Айн.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что в городе возобновились обстрелы и столкновения, слышна стрельба и виден дым от обстрела над несколькими городскими кварталами.

Власти Турции пока не комментируют эту информацию.

Напомним, по результатам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом Анкара согласилась приостановить операцию в Сирии на 120 часов, пока курдские силы не покинут север Сирии. 

Курды данное решение поддержали.

 

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Теги: Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Avenger_    18.10.2019, 12:17
Оценка:  -2
Avenger_
Турция - одна из очень немногих реально независимых стран.
пендосы со своими санкциями тут бессильны.
Андрей_и_Богдан    18.10.2019, 12:15
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
У XyЙла научились
ВыВсеВрети    18.10.2019, 12:36
Оценка:  0
ВыВсеВрети
100500%
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