МВД Эквадора подозревает Россию в призывах к протестам

Некоторые провокации в соцсетях имели IP в России.

Генпрокуратура Эквадора предполагает, что для заявлений против правительства в соцсетях использовались IP-адреса из России.

Об этом сообщила глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в интервью изданию El Comercio.

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"Надеюсь, что в ближайшие дни расследование, которое проводит Гепрокуратура, нам даст уверенность относительно уровня согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора", - сказала она.

Она отметила, что основные показатели и тенденции в социальных сетях против правительства поднимались в Венесуэле, однако некоторые атаки имели IP в России.

Как сообщалось 14 октября, во время протестов в Эквадоре погибли семь человек.

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Напомним, массовые протесты против президента Эквадора Ленина Морено начались после резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

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