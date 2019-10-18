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МВД Эквадора подозревает Россию в призывах к протестам

Комментариев: 2
Некоторые провокации в соцсетях имели IP в России.
Гепрокуратура проводит расследование
Гепрокуратура проводит расследование
morningstaronline.co.uk

Генпрокуратура Эквадора предполагает, что для заявлений против правительства в соцсетях использовались IP-адреса из России.

Об этом сообщила глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в интервью изданию El Comercio.

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"Надеюсь, что в ближайшие дни расследование, которое проводит Гепрокуратура, нам даст уверенность относительно уровня согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора", - сказала она.

Она отметила, что основные показатели и тенденции в социальных сетях против правительства поднимались в Венесуэле, однако некоторые атаки имели IP в России.

Как сообщалось 14 октября, во время протестов в Эквадоре погибли семь человек.

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Напомним, массовые протесты против президента Эквадора Ленина Морено начались после резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

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Теги: Эквадор, Россия, протесты
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Комментариев (2)
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dimasvetik    18.10.2019, 13:53
Оценка:  +5
dimasvetik
Лапти проблема для всего мира!
Lyonya-Space    18.10.2019, 13:49
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Лилипут везде свои 5 копеек вставляет, хочет везде запустить "шатуна", дабы утвердить в мысли своих холопов, что его латентная диктатура и корумпированная власть - единственный инструмент для мира и спокойствия внутри раши. Пусть нищета лапотная, но мирно и спокойно...
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