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Взрыв в мечети Афганистана: более 30 жертв

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Во время пятничной молитвы в мечети в провинции Нангархар произошло два взрыва - более 30 человек погибли, около полсотни ранены.
Количество жертв теракта может увеличиться
Количество жертв теракта может увеличиться
pajhwok.com

При взрыве в мечети в афганской провинции Нангархар в пятницу, 18 октября, погиб по меньшей мере 31 человек, сообщает агентство Pajhwok.

По его данным, число пострадавших составило около 50 человек. Трагедия произошла во время пятничной молитвы.

По данным СМИ, в мечети прогремело два взрыва.

Ответственность за теракт пока никто не взял.

Ранее на севере Афганистана в городе Сари-Пуль был предотвращен крупный теракт. Правоохранители обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти тонна взрывчатки.

 

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Теги: Афганистан, теракт, взрыв, мечеть
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Источник: korrespondent.net

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