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Турецкая аваиция нанесла удар по колонне беженцев - СМИ

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Курды сообщают о массовых авиаударах турецких ВВС, Эрдоган все отрицает, называя заявления ложью.
Турция отрицает продолжение боевых действий в Сирии
Турция отрицает продолжение боевых действий в Сирии

Турецкая авиация в пятницу, 18 октября, атаковала колонну беженцев на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным СМИ, в результате налета погибли 13 человек и около 70 получили ранения.

Ранее агентство SANA сообщило, что в населенном пункте Умм-эль-Хейр жертвами удара турецкой авиации стали пять мирных граждан и еще 20 получили ранения.

Сведения о пострадавших поступили также из района Зеркан к востоку от города Рас-эль-Айн, подвергшегося бомбардировке. Там получили ранения по меньшей мере восемь человек.

Ранее курды заявили, что Турция продолжает бомбить север Сирии, несмотря на достигнутое соглашение о временном прекращении огня.

В то же время, президент Турции Реджеп Эрдоган отрицает, что военная операция продолжается.

По его словам, договоренность о прекращении огня в силе, ни о каких боях речи быть не может. "Все это ложь и дезинформация", - утверждает президент.

Эрдоган добавил, что Анкара внимательно следит за реализацией договоренностей, и курды за пять дней должны покинуть обозначенную Турцией "зону безопасности". Он также добавил, что процесс проходит в тесной координации в США, ведутся переговоры на уровне делегаций.

Напомним, по результатам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом Анкара согласилась приостановить операцию в Сирии на 120 часов, пока курдские силы не покинут север Сирии. 

Курды данное решение поддержали.

 

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Теги: Турция, курды, Сирия, Эрдоган, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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