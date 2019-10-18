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Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Комментариев: 1
Выход американских астронавтов Кристины Кук и Джессики Меир в открытый космос начался в 14:38 по киевскому времени.

Впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Онлайн-трансляцию ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход американских астронавтов Кристины Кук и Джессики Меир начался в 14:38 по киевскому времени. Им предстоит заменить вышедший из строя внешний энергоблок на ферме станции.

Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится, по меньшей мере, шесть с половиной часов. В NASA напомнили, что за всю историю женщины совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

Ранее NASA показало красочное инфракрасное изображение галактики. Также Корреспондент сообщал, что в NASA представили скафандры для полетов на Луну и Марс.

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Теги: космос, NASA, видео, женщины, женщина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ThaiFever    18.10.2019, 16:57
Оценка:  0
ThaiFever
Писец Терешкова первая , Савицкая вторая была , - эти уже наверно сотые
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