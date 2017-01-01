Евросоюз ответит США на повышение пошлин

Еврокомиссия обещает ввести ответные пошлины на решение США ввести новые торговые пошлины на $7,5 млрд по делу Airbus. Об этом заявила в пятницу, 18 октября, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмcтрём, пишет ТАСС .

"Мы сожалеем о решении США ввести пошлины. Этот шаг не оставляет нам иного выхода кроме ответного введения наших тарифов по делу Boeing, в котором была установлена ответственность США в нарушении норм ВТО", - заявила она.

Чиновника подчеркнула, что Еврокомиссия будет мониторить действие пошлин США и обеспечит защиту европейских производителей, в том числе в аграрном секторе, которые попадут под эти тарифы". В то же время она уверена, что "введение торговых тарифов не соответствует долгосрочным интересам обеих сторон", от которых пострадают как ЕС, так и США, а более всего - западное самолетостроение.

"Тарифы могут нанести существенный удар по глубоко интегрированным производственным цепочкам в самолетостроении США и ЕС, что приведет к сопутствующему ущербу для многих других секторов экономики", - заявила Мальмстрём.

Она напомнила, что ВТО нашла как нарушения ЕС по иску США против Airbus, так и нарушения США по иску ЕС против Boeing. "Как крупнейшие в мире производители самолетов США и ЕС несут общую ответственность за то, чтобы сесть за стол переговоров и согласовать сбалансированное решение, которое бы соответствовало нормам ВТО", - сказала еврокомиссар.

По ее словам, ЕС еще в июле предложил США набор конкретных предложений, чтобы определить устраивающие обе стороны нормы предоставления своим авиапроизводителям государственных субсидий.

Как сообщалось, с 18 октября США вводят новые пошлины в отношении ЕС на 10% и 25%. Они, в частности, коснутся самолетов, продуктов питания и одежды.