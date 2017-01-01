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Евросоюз ответит США на повышение пошлин

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В Еврокомиссии напомнили, что ВТО нашла как нарушения ЕС по иску США против Airbus, так и нарушения США по иску ЕС против Boeing.
ЕС ответит на пошлины США своими
ЕС ответит на пошлины США своими

Еврокомиссия обещает ввести ответные пошлины на решение США ввести новые торговые пошлины на $7,5 млрд по делу Airbus. Об этом заявила в пятницу, 18 октября, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмcтрём, пишет ТАСС.

"Мы сожалеем о решении США ввести пошлины. Этот шаг не оставляет нам иного выхода кроме ответного введения наших тарифов по делу Boeing, в котором была установлена ответственность США в нарушении норм ВТО", - заявила она.

Чиновника подчеркнула, что Еврокомиссия будет мониторить действие пошлин США и обеспечит защиту европейских производителей, в том числе в аграрном секторе, которые попадут под эти тарифы". В то же время она уверена, что "введение торговых тарифов не соответствует долгосрочным интересам обеих сторон", от которых пострадают как ЕС, так и США, а более всего - западное самолетостроение.

"Тарифы могут нанести существенный удар по глубоко интегрированным производственным цепочкам в самолетостроении США и ЕС, что приведет к сопутствующему ущербу для многих других секторов экономики", - заявила Мальмстрём.

Она напомнила, что ВТО нашла как нарушения ЕС по иску США против Airbus, так и нарушения США по иску ЕС против Boeing. "Как крупнейшие в мире производители самолетов США и ЕС несут общую ответственность за то, чтобы сесть за стол переговоров и согласовать сбалансированное решение, которое бы соответствовало нормам ВТО", - сказала еврокомиссар.

По ее словам, ЕС еще в июле предложил США набор конкретных предложений, чтобы определить устраивающие обе стороны нормы предоставления своим авиапроизводителям государственных субсидий.

Как сообщалось, с 18 октября США вводят новые пошлины в отношении ЕС на 10% и 25%. Они, в частности, коснутся самолетов, продуктов питания и одежды.

 

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Теги: США, ЕС, Пошлины, Еврокомиссия
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Источник: korrespondent.net

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