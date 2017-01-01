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Эрдоган: Турция не забудет письмо Трампа

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Глава Турции впервые прокомментировал письмо Дональда Трампа и пообещал ответить американскому лидеру.
Реджеп Эрдоган пообещал ответить на письмо
Реджеп Эрдоган пообещал ответить на письмо

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна "не может забыть" резкое письмо президента США Дональда Трампа о военном наступлении Турции на Сирию. Об этом он сообщил, выступая перед иностранными журналистами в Стамбуле, передает АР.

Сообщается, что это первые комментарии Эрдогана относительно письма Трампа от 9 октября, в котором, среди прочего, он предупредил президента Турции не быть "крутым парнем".

Эрдоган сказал, что Турция "сделает то, что необходимо" в отношении письма "когда придет время". Однако подробностей не уточнил.

"Письмо президента Трампа, которое не шло рука об руку с политической и дипломатической вежливостью, появилось в СМИ. Конечно, мы не забыли это. Нам было бы неправильно забывать об этом", - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией.

Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорник - СМИ

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Теги: США, Турция, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, Эрдоган, Конфликт в Сирии, новости Сирии, война в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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