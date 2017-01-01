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Число жертв теракта в мечети Афганистана удвоилось

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Во время пятничной молитвы в мечети в провинции Нангархар произошло два взрыва, число жертв продолжает расти.
Ответственность за теракт никто не взял
Ответственность за теракт никто не взял
tolonews.com

В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 62 человека. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил телеканал TOLOnews.

Ранее сообщалось о 31 жертве теракта.

По словам представителя губернатора Нангархара, еще около 60 человек получили ранения в результате двойного взрыва в мечети. Информации об их состоянии пока не поступало.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Ранее на севере Афганистана в городе Сари-Пуль был предотвращен крупный теракт. Правоохранители обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти тонна взрывчатки.

 

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Теги: Афганистан, теракт, взрыв, мечеть
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Источник: korrespondent.net

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