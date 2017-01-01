Не из-за Украины. Глава Миэнерго США назвал причину отставки

Рик Перри покинет пост министра из-за штата Техас, где он был губернатором, а не из-за Украины.

Отставка министра энергетики США Рика Перри не связана с Украиной. Об этом он сам заявил в эфире телеканала Fox News в пятницу, 18 октября.

"Это не имеет абсолютно ничего общего с Украиной, все упирается в последние восемь или девять месяцев - я довольно часто посматриваю в сторону Техаса", - сказал Перри, который ранее был губернатором этого штата.

По его словам, его работа по Украине была сконцентрирована на том, чтобы убедиться, что она не станет "заложницей" российского газа.

Отметим, министр останется в должности до конца года. Имя его преемника вскоре назовут.

Ранее американские СМИ сообщили, что ряд бизнесменов, связанных с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, а также министр энергетики Рик Перри, пытались сменить руководство Нафтогаза

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet