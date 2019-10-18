Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лукашенко решил, чем займется после президентства

Комментариев: 2
Александр Лукашенко заявил, что хотел бы быть ректором "где-то в учреждении" и заниматься преподавательской деятельностью.
Лукашенко нашел себе работу после президентства
Лукашенко нашел себе работу после президентства
Sputnik Беларусь

Президент Александр Лукашенко заявил, что после окончания президентского срока предпочел бы стать ректором "где-то в учреждении". Об этом он сказал во время своего выступления на встрече в Академии управления, передает агентство Белта в пятницу, 18 октября.

Лукашенко все же отметил, что он не может "сам себя назначить перед уходом". В связи с этим он выразил свою готовность к компромиссу в виде преподавательской деятельности.

"Это то, что я воспринимаю", - сказал он.

В заключение он отметил, что в будущем он будет чаще устраивать беседы со студентами, сказав, что раз в два месяца точно будет у студентов, в аудиториях.

"Как ни говори, молодежь - будущее, но студенты - это основа любого государства, они будут определять его лицо", - подчеркнул он.

Напомним, две недели назад Лукашенко впервые встретился с Зеленским. Переговоры президентов прошли в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Во время выступления Лукашенко призвал Запад "очнуться" и помочь Украине решить проблему Донбасса. Он считает, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один и его "загрузили этим страшным грузом".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Беларусь, Лукашенко, Александр Лукашенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Андрей_и_Богдан    18.10.2019, 21:19
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Станет премьером у Хутина?
Letohradek    18.10.2019, 21:05
Оценка:  0
Letohradek
И что бы этот вонючий совок преподавал? Ленинизм-Марксизм? ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь