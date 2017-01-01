Турция будет создавать "зону безопасности" в Сирии без участия США

Никакие американские войска не будут задействованы в создании "зоны безопасности", но США надеются, что Турция будет соблюдать соглашения.

США не будут участвовать в создании "зоны безопасности" в Сирии

Военные США не будут принимать участие в создании так называемой "зоны безопасности" на севере Сирии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает Reuters в пятницу, 17 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция создаст посты для наблюдения по всей северной части Сирии. Он отметил, что так планирует создать "зону безопасности".

"Никакие американские сухопутные войска не будут участвовать в создании "зоны безопасности", однако мы будем поддерживать контакт с Турцией и Сирийскими демократическими силами", - сказал Эспер.

Министр обороны США отметил, что Турция должна соблюдать соглашение о прекращении огня и обеспечить безопасность для людей в районах, контролируемых турецкими силами.

Турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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