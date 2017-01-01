Турция будет создавать "зону безопасности" в Сирии без участия США
Военные США не будут принимать участие в создании так называемой "зоны безопасности" на севере Сирии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает Reuters в пятницу, 17 октября.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция создаст посты для наблюдения по всей северной части Сирии. Он отметил, что так планирует создать "зону безопасности".
"Никакие американские сухопутные войска не будут участвовать в создании "зоны безопасности", однако мы будем поддерживать контакт с Турцией и Сирийскими демократическими силами", - сказал Эспер.
Министр обороны США отметил, что Турция должна соблюдать соглашение о прекращении огня и обеспечить безопасность для людей в районах, контролируемых турецкими силами.
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