Новые столкновения в Барселоне: пострадали 80 человек

В ходе акций протеста в столице Каталонии пострадали 77 человек. Раненые доставлены в больницы.



Число пострадавших в ходе протестов в столице автономной области Каталония Барселоне возросло, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что до 77 человек обратились за медицинской помощью. Один человек получил травму лица, а у троих пострадавших – травма глаз.

Раненные были доставлены в больницы городов округа Каталонии – Жироны,Таррагоны, Лейды (Лериды).

Напомним, очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости.

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