Некоторые страны ЕС готовы принять боевиков ИГ – Трамп

Американский лидер назвал "большим продвижением" решение стран Европы по делу репатриации своих граждан из Сирии.



Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о готовности некоторых европейских лидеров впервые принять боевиков террористической группировки "Исламское государство".



"Меня только что уведомили о том, что некоторые европейские державы сейчас, впервые, готовы принять боевиков ИГ, которые прибыли из их государств. Это хорошая новость, но это (возвращение боевиков на родину в Европу – ред.) должно быть осуществлено после того, как мы схватим их", – написал он в Twitter в пятницу, 18 октября.







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В то же время Трамп отметил, что в деле репатриации странами Европы своих граждан из Сирии "происходит большое продвижение".

Напомним, в августе Трамп заявил, что США не собираются держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов и отправят их в страны происхождения , в частности в европейские.

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