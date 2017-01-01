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На Аляске самолет с пассажирами повис над водой

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Как минимум один человек погиб из-за происшествия в аэропорту города Уналашка в штате Аляска.
На Аляске самолет выкатился за взлетную полосу
На Аляске самолет выкатился за взлетную полосу
media.graytvinc.com

Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершил аварийную посадку на Алеутских островах (штат Аляска, США). В результате инцидента погиб один человек, сообщает телеканал KTUU.
 
Пассажирский самолет совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге. При посадке воздушное судно более чем на 120 метров выкатилось за пределы ВПП и едва не рухнуло в водоем.
 
На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. Пострадали 12 человек, двое из которых получили тяжелые травмы. Погиб 38-летний мужчина из Вашингтона. 

В Альпах самолет повис на проводах
 
Напомним, ранее в США разбился канадский учебный самолет. Пилот успешно катапультировался.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, жертвы, Аляска
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Источник: korrespondent.net

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