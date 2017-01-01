НАТО проводит учения со сценарием атомной войны

Германия и другие страны НАТО проводят секретные учения, сценарий которых предполагает ядерную войну.



В Германии начались секретные военные учения с НАТО, которые учитывают сценарий атомной войны, сообщает В Германии начались секретные военные учения с НАТО, которые учитывают сценарий атомной войны, сообщает Kronen Zeitung

Военные уже начали отрабатывать маневры по безопасному перемещению ядерного оржия на самолетах. Они получили название Steadfast Noon.

Кроме того, участие в учениях также приняли итальянские военные.

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