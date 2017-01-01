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НАТО проводит учения со сценарием атомной войны

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Германия и другие страны НАТО проводят секретные учения, сценарий которых предполагает ядерную войну.
Военные учения НАТО
Военные учения НАТО

В Германии начались секретные военные учения с НАТО, которые учитывают сценарий атомной войны, сообщает Kronen Zeitung.
 
Военные уже начали отрабатывать маневры по безопасному перемещению ядерного оржия на самолетах. Они получили название Steadfast Noon.
 
Кроме того, участие в учениях также приняли итальянские военные.
 
По данным СМИ, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц до сих пор хранятся американские ядерные боеголовки типа B61.

Напомним, ранее в ООН заявили о рисках начала ядерной войны. При этом ученые смоделировали последствия ядерной войны РФ и США.

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Теги: НАТО, Германия, Военные учения, ядерная война
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Источник: korrespondent.net

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