НАТО проводит учения со сценарием атомной войны
Германия и другие страны НАТО проводят секретные учения, сценарий которых предполагает ядерную войну.
В Германии начались секретные военные учения с НАТО, которые учитывают сценарий атомной войны, сообщает Kronen Zeitung.
Военные уже начали отрабатывать маневры по безопасному перемещению ядерного оржия на самолетах. Они получили название Steadfast Noon.
Кроме того, участие в учениях также приняли итальянские военные.
По данным СМИ, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц до сих пор хранятся американские ядерные боеголовки типа B61.
Напомним, ранее в ООН заявили о рисках начала ядерной войны. При этом ученые смоделировали последствия ядерной войны РФ и США.
Напомним, ранее в ООН заявили о рисках начала ядерной войны. При этом ученые смоделировали последствия ядерной войны РФ и США.
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