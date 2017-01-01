Десять человек погибли при прорыве дамбы в России

В Красноярском крае РФ прорвало дамбу технологического водоема, вода хлынула в поселок вахтовиков.



В результате прорыва дамбы под Красноярском в России погибли 10 человек, сообщает

В результате прорыва дамбы под Красноярском в России погибли 10 человек, сообщает ТАСС в субботу, 19 октября.

Отмечается, что судьба еще 15 человек остается неизвестной.



Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошел в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба. Вода затопила два рабочих общежития временного типа.



На место происшествия отправили оперативно-следственную группу, обстоятельства гибели рабочих выясняются.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet