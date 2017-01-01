Десять человек погибли при прорыве дамбы в России
В Красноярском крае РФ прорвало дамбу технологического водоема, вода хлынула в поселок вахтовиков.
В результате прорыва дамбы под Красноярском в России погибли 10 человек, сообщает ТАСС в субботу, 19 октября.
Отмечается, что судьба еще 15 человек остается неизвестной.
Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошел в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба. Вода затопила два рабочих общежития временного типа.
На место происшествия отправили оперативно-следственную группу, обстоятельства гибели рабочих выясняются.
Напомним, в январе произошел прорыв дамбы в Бразилии, а результате ЧП погибли более 220 человек.
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