Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Десять человек погибли при прорыве дамбы в России

Комментариев: 0
В Красноярском крае РФ прорвало дамбу технологического водоема, вода хлынула в поселок вахтовиков.
В Красноярском крае России прорвало дамбу
В Красноярском крае России прорвало дамбу
BAZA

В результате прорыва дамбы под Красноярском в России погибли 10 человек, сообщает ТАСС в субботу, 19 октября.
 
Отмечается, что судьба еще 15 человек остается неизвестной.
 
Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошел в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба. Вода затопила два рабочих общежития временного типа. 
 
На место происшествия отправили оперативно-следственную группу, обстоятельства гибели рабочих выясняются.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, жертвы, Красноярск, дамба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь