Джулиани добивался выдачи визы в США Шокину – СМИ

Экс-генпрокурор Виктор Шокин был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma.



Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в Конгрессе, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом о выдаче визы бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину. Об сообщает

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в Конгрессе, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом о выдаче визы бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину. Об сообщает CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что Джулиани в январе добивался выдачи въездной визы в США для Шокина, который был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.



Ранее японский телеканал NHK опубликовал интервью с Юрием Севруком, который временно занимал должность генпрокурора после отставки Шокина. Севрук утверждает, что Байден во время поездки на Украину в декабре 2015 года лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить Шокина в отставку.



CNN подчеркивает, что Джулиани изначально добивался выдачи визы, обратившись в Госдеп. Однако, получив отказ, он обратился с запросом непосредственно в администрацию президента США. В Белом доме его просьбу также не удовлетворили.







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Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 года по март 2016 года. Напомним, в США противДжулиани ведется расследование о лоббизме. Расследование связано с делом против Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами. В частности, они собирали потенциально опасную информацию о бывшем после США в Украине Мари Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере.

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