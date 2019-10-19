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Прорыв дамбы в России: погибли 12 человек

Комментариев: 4
В Красноярском крае произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития, где находилось до 80 человек.

Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 12 человек, заявили в МЧС РФ.

Также 19 человек обратились за помощью к медикам, еще 13 считаются пропавшими без вести. 

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что ночью 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным Следственного комитета, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли при прорыве дамбы в России. В Красноярском крае РФ прорвало дамбу технологического водоема, вода хлынула в поселок вахтовиков.

 

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Теги: Россия, жертвы, Красноярск, дамба, погибшие, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Антибес    19.10.2019, 09:45
Оценка:  0
Антибес
Жаль людей...
Kostos    19.10.2019, 09:35
Оценка:  -1
Kostos
Вкакий_и_Укакий, ти второпав чому таке трапилось? Тому що мова нєправільная Зрозумів, москворилий?
Колишній-східняк    19.10.2019, 09:29
Оценка:  0
Колишній-східняк
А золотишко уже списали?
ThaiFever    19.10.2019, 09:41
Оценка:  0
ThaiFever
конечно - это же Украина
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