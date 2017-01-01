В РФ в открытый доступ попало более миллиона кредитных историй граждан

Сообщается, что произошла ошибка на сервере.

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Более миллиона кредитных историй граждан России оказались в открытом доступе в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, который, по предварительным данным, принадлежал микрофинансовой организации.

Об этом пишет “Коммерсант“.

Данные были доступны довольно долгое время. Не исключено, что они могли быть похищены. В настоящее время доступ к данным закрыт.

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Название базы данных отсылает к микрофинансовой компании, выдававшей онлайн-займы. Отмечается, что в базе есть данные сервисов для оценки заемщиков микрофинансовых организаций, ЕСИА и сотовых операторов. Основной объем данных при этом приходится на кредитные истории.

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