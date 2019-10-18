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Минэнерго США отказалось передать документы для импичмента Трампа

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У министра энергетики просили предоставить документы о встречах американских чиновников с властями Украины.
Минэнерго отказалось передать документы по импичменту Трампа
Минэнерго отказалось передать документы по импичменту Трампа

Министерство энергетики США отказалось предоставить конгрессменам документы, необходимые для расследования в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо представителя Минэнерго к главам трех комитетов палаты представителей.

По словам представителя министерства Мелиссы Бурнинсон, расследование не было авторизовано должным образом. Кроме того, речь идет о конфиденциальных сообщениях между представителями исполнительной ветви власти, поэтому запрошенные документы не могут быть предоставлены конгрессменам.

Она отметила, что в соответствии с решением Верховного суда США, у комитета палаты при расследовании не может быть тех же полномочий, что у палаты представителей в целом.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Теги: Украина, Импичмент Президента, США, Украина-США, Трамп, Дональд Трамп, Минэнерго, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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