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Прорыв дамбы в России: число жертв возросло

Комментариев: 3
В результате инцидента погибли не менее 15 человек, еще 13 - числятся пропавшими без вести.
Всего в пострадавших вагончиках находилось 76 человек
Всего в пострадавших вагончиках находилось 76 человек
МЧС РФ

В результате прорыва дамбы в России, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Сообщается, что на данный момент известно о 13 погибших. Столько же человек числятся пропавшими без вести, еще 14 пострадали.

Также следователи рассматривают версию прорыва еще одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в артели в районе населенного пункта Щетинкино, сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

"Есть версия, что это не единственная дамба - выше по реке прорвало ещё дамбу, что стало толчком для прорыва дамбы, от которой пострадали люди", - сказала она в эфире телеканала Россия 24.

Она отметила, что в настоящий момент к месту ЧС направляется руководство артели. "Руководство предприятия уже едет на место происшествия со списками рабочих", - сообщила Шаманская.

Ранее сообщалось о 12 погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае

Напомним, в Красноярском крае РФ прорвало дамбу технологического водоема, вода хлынула в поселок вахтовиков.

 

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Теги: Россия, жертвы, дамба, погибшие, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Мухоморище    19.10.2019, 12:35
Оценка:  0
Мухоморище
Вагончики,бараки,явно бухие работяги.....Московия великая,21 век,жуть....
БЕЗУМЕЦ    19.10.2019, 12:16
Оценка:  -2
БЕЗУМЕЦ
Дамбу китайцы или пьяные руссо-фашисты строили.
xapi3mat    19.10.2019, 12:26
Оценка:  0
xapi3mat
это одно и тоже
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