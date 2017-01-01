Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму.

В центре Москвы прошли пикеты за "независимый Крым"

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В центре Москвы прошли пикеты за "независимый Крым"

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Активисты российской инициативной группы "Стратегия-18" в центре Москвы 18 октября провели ряд традиционных одиночных пикетов в защиту крымских татар и за "независимый Крым".

Об этом сообщает Крым.Реалии

В пятницу пикетчики вышли с новым плакатом и именем недавно арестованного в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько.

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"Мы сделали плакат, рассказываем, что это по сути дело "Балуха-2". Не успели порадоваться за возвращенных из плена, а они новых набирают в заложники, по знакомым лекалам! Выбирают лучших...", - отметила участница акции Вера Лаврешина.

Пикетчики намерены продолжать протесты, "пока коренное население Крыма не обретет свободу и родину".

Стоит отметить, российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Как сообщалось 19 августа, в центре Москвы прошли пикеты за деоккупацию Крыма.

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