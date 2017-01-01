Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Москвы прошли пикеты за "независимый Крым"

Комментариев: 0
Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму.
В центре Москвы прошли пикеты за "независимый Крым"
© facebook.com/Вера Лаврешина
Фото 1/16
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
  • Россияне требуют свободы для крымских татар
В центре Москвы прошли пикеты за "независимый Крым"
Россияне требуют свободы для крымских татар
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Разгон протеста в Москве: Обнародованы личные данные почти 3200 задержанных

Активисты российской инициативной группы "Стратегия-18" в центре Москвы 18 октября провели ряд традиционных одиночных пикетов в защиту крымских татар и за "независимый Крым".

Об этом сообщает Крым.Реалии

В пятницу пикетчики вышли с новым плакатом и именем недавно арестованного в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько.

Читай также: Россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе

"Мы сделали плакат, рассказываем, что это по сути дело "Балуха-2". Не успели порадоваться за возвращенных из плена, а они новых набирают в заложники, по знакомым лекалам! Выбирают лучших...", - отметила участница акции Вера Лаврешина.

Пикетчики намерены продолжать протесты, "пока коренное население Крыма не обретет свободу и родину".

Стоит отметить, российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Как сообщалось 19 августа, в центре Москвы прошли пикеты за деоккупацию Крыма.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Россия, пикеты, протесты, Крым, оккупация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь