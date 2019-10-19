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В РФ одобрили признание украинцев носителями русского языка

Комментариев: 5
Статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство в упрощенном порядке.
В России продолжают упрощать процедуру выдачи гражданства украинцам
В России продолжают упрощать процедуру выдачи гражданства украинцам
grafika-online.com

Правительство Российской Федерации одобрило признание граждан Украины носителями русского языка без экзаменов и внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Сообщается, что после утверждения соответствующего закона украинцы смогут получить статус носителей русского языка без сдачи экзаменов. Нормы закона также будут распространяться на граждан Беларуси.

Отметим, статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство в упрощенном порядке. Речь идет о том, что обладателям такого статуса не нужно проживать в стране пять лет, чтобы получить паспорт.

Ранее сообщалось, что в РФ намерены признать украинцев носителями русского языка. Российское правительство готовит изменения законодательства для упрощения предоставления гражданства украинцам и белоруссам.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Русский язык, украинцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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WTF2_сосет_хyй    19.10.2019, 15:21
Оценка:  -2
WTF2_сосет_хyй
количество жителей на срагулии уменьшится с 27 млн до 15.........
Антибес    19.10.2019, 15:11
Оценка:  0
Антибес
Правильная инициатива!Поддерживаю!
Мухоморище    19.10.2019, 15:07
Оценка:  -2
Мухоморище
НХ мне расейский вид на жительство???Он мне и даром не нать, и носителем быть не хочу.Мокши пусть носят)))
Андрей_и_Богдан    19.10.2019, 14:58
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
С_хуя_ли? Скорее ПОНОСителями!
Антибес    19.10.2019, 15:15
Оценка:  -1
Антибес
Старая обезьяна,ты недовольна?Понимаю,жизнь жестока.Но ты не расстраивайся сильно.Лучше в аптеку сходи,прикупи пару литров настойки глода и"поправься"как обычно.)))))
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