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Россия нанесла авиаудары по Сирии

Комментариев: 6
Целью авиаударов стали несколько объектов, контролируемых джихадистами в провинции Идлиб.
Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии
Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии
(архивное фото)

Российская авиация осуществила масштабную атаку в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News в субботу, 19 октября.

Целью атаки стала авиабаза Тафтаназ, которую удерживали джихадисты группировки Хайят Тахрир Аль-Шам.

В соседней провинции Латакия, ВКС России совершили более десяти авиаударов по авиабазе Тафтаназ и ее окрестностях; это привело к уничтожению инфраструктуры и конвоя подкрепления, который должен был отправиться на фронт войны с сирийской армией.

Кроме ударов по авиабазе Тафтаназ, ВКС России также возобновили атаку на крепость джихадистов город Рекая, в котором якобы находится один из главных командных центров Хайят Тахрир Аль-Шам в южном Идлибе.

Напомним, что ранее Путин пригласил Эрдогана в Сочи. Президент России планирует на следующей неделе обсудить с турецким коллегой ситуацию на северо-востоке Сирии.

Также сообщалось, что Турция будет создавать "зону безопасности" в Сирии без участия США. Никакие американские войска не будут задействованы в создании "зоны безопасности", но США надеются, что Турция будет соблюдать соглашения.

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Теги: Россия, Сирия, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Духовный_скреп    19.10.2019, 16:17
Оценка:  -4
Духовный_скреп
Эрдогану следует помнить ,что все кто дружил с Московией-очень плохо заканчивали.ВСЕ,Карл,абсолютно все!)))
Shiko    19.10.2019, 16:39
Оценка:  +1
Shiko
А сбитый кацапский самолёт-это такое высшее проявление дружбы?
Shiko    19.10.2019, 16:44
Оценка:  -1
Shiko
Так, я не понял, кто-то будет мне рассказывать, что Эрдоган 100 раз извинился, и целовал ноги плешивого?
Антибес    19.10.2019, 16:12
Оценка:  -1
Антибес
И сколько погибло"мирных жителей",которые шмаляли в эти самолёты из всех типов доступных им вооружений?)))))
xapi3mat    19.10.2019, 16:31
Оценка:  -1
xapi3mat
ты тупой или прикидываешься?
Антибес    19.10.2019, 16:36
Оценка:  -2
Антибес
Старая обезьяна,ты снова меня спутала со своими родичами мужского пола.)))))
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