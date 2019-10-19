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Сбитый MH17: Нидерланды доверяют выводам JIT

Комментариев: 2
Дмитрий Кулеба утверждает, что желание Нидерландов расследовать роль Украины в катастрофе связано с внутриполитической ситуацией стране.
Нидерланды не ставят под сомнения выводы JIT по делу MH17
Нидерланды не ставят под сомнения выводы JIT по делу MH17

Нидерланды не ставят под сомнение выводы Совместной следственной группы (JIT), пытаясь дополнительно изучить роль Украины в катастрофе MH17. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода в субботу, 19 октября.

В частности, Кулеба назвал "печальной" внутреннюю политику в Нидерландах.

"Я знаю, я консультировался с коллегами, то, что сейчас происходит в Нидерландах (дополнительное расследование роли Украины в катастрофе MH17, - ред. ), является внутриполитической историей, но она не ставит под сомнение те выводы совместной следственной группы, которые уже были сделаны, о том, кто виноват в сбивании самолета, как это произошло", - отметил он.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. 

В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.

Позже парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в авиакатастрофе.

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Теги: Украина, Нидерланды, расследование, падение Боинга 777, сбитый боинг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ira0957    19.10.2019, 17:13
Оценка:  -1
ira0957
Та вы шо? Доверяют? А нах тогда дополнительное расследование? ))
Антибес    19.10.2019, 17:07
Оценка:  -1
Антибес
Судя по содержанию новости,лишь Кулеба доверяет выводам JIT,а не Нидерланды.Если бы они доверяли,то не расследовали бы роль нашей охреНэньки в этом преступлении.А что там кукарекает Кулеба,вообще никого не интересует.
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