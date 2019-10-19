Сбитый MH17: Нидерланды доверяют выводам JIT

Дмитрий Кулеба утверждает, что желание Нидерландов расследовать роль Украины в катастрофе связано с внутриполитической ситуацией стране.

Нидерланды не ставят под сомнения выводы JIT по делу MH17

Нидерланды не ставят под сомнение выводы Совместной следственной группы (JIT), пытаясь дополнительно изучить роль Украины в катастрофе MH17. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода в субботу, 19 октября.

В частности, Кулеба назвал "печальной" внутреннюю политику в Нидерландах.

"Я знаю, я консультировался с коллегами, то, что сейчас происходит в Нидерландах (дополнительное расследование роли Украины в катастрофе MH17, - ред. ), является внутриполитической историей, но она не ставит под сомнение те выводы совместной следственной группы, которые уже были сделаны, о том, кто виноват в сбивании самолета, как это произошло", - отметил он.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.

Позже парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в авиакатастрофе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet