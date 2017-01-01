Госдеп поднимал вопросы Байдена и Украины - СМИ

Еще в 2015 году тогдашний член миссии Госдепа в Украине поднимал вопрос о Burisma, но помощник Байдена заверил в отсутствии конфликта интересов.

Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что еще в 2015 году поднимал вопрос работы Хантера Байдена в компании Burisma в Украине. Об этом он сказал на слушаниях в Конгрессе, со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters в субботу, 19 октября.



Сообщается, что Кент, который в 2015 году занимал пост замглавы миссии Госдепа в Украине, сообщил, что ему было известно о членстве Байдена-младшего в совете директоров Burisma.

Тогда же он пообщался об этом с помощником вице-президента Джо Байдена на предмет конфликта интересов, однако чиновник ответил лишь, что "от рака умирал другой сын Байдена, и семья не имела возможностей для решения проблем".

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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