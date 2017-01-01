Еврокомиссия призвала Британию сообщить о дальнейших планах

Правительство Британии должно как можно скорее сообщить Еврокомиссии о следующих шагах после сегодняшнего голосования.

Правительство Британии должно как можно быстрее сообщить Еврокомиссии о следующих шагах Getty Images

Европейская комиссия призвала правительство Великобритании как можно быстрее проинформировать их о дальнейших шагах, после решения парламента отложить голосование за сделку по Brexit. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь ЕК Мина Андреева в субботу, 19 октября.

"Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшнее голосование в Палате общин по так называемой поправке Летвина, означающей, что само соглашение о выходе сегодня не было поставлено на голосование. Правительство Великобритании должно сообщить нам о следующих шагах как можно скорее", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня состоялось первое за 37 заседание британского парламента в выходной день. В последний раз парламент работал в выходной день в 1982.

На заседании парламент отложил сделку Джонсона по Brexit и обязал Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке. За сделку, которую он предлагал, будут голосовать только после принятия необходимого законодательства.

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