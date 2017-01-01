Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Джонсон не будет просить ЕС об отсрочке Brexit

Комментариев: 0
Борис Джонсон заявил, что не "встревожен" решением парламента, обязывающим его просить Евросоюз об отсрочке.
Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке Brexit
Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет вести переговоры с Евросоюзом об отсрочке Brexit. Об этом он сказал во время выступления в парламенте, передает ВВС в субботу, 19 октября.

"Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС, и закон также не заставляет меня это делать", - сказал Джонсон, добавив, что он не "встревожен" решением депутатов.

Он пообещал представить на следующей неделе в парламенте законодательство, необходимое для реализации его сделки о выходе из ЕС.

Напомним, что сегодня состоялось первое за 37 заседание британского парламента в выходной день. В последний раз парламент работал в выходной день в 1982.

На заседании парламент отложил сделку Джонсона по Brexit и обязал Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке. За сделку, которую он предлагал, будут голосовать только после принятия необходимого законодательства.

Ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз договорились по Brexit. Лондон и Брюссель после двух суток переговоров заявили о согласовании новой сделки об условиях выхода.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Британия, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь