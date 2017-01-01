Пять дней протестов: Каталония призвала Мадрид к переговорам

Лидер Каталонии призвал испанское правительство к переговорам, чтобы остановить насилие и подчеркнуть мирный характер каталонского движения за независимость.

После пяти дней беспорядков, начавшихся из-за заключения лидеров движения за независимость Каталонии, глава правительства Каталонии Ким Торра призвал к переговорам центральное правительство Испании. Об этом сообщает Reuters в субботу, 19 октября.

"Мы призываем исполняющего обязанности премьер-министра испанского правительства сесть за стол переговоров, чтобы поговорить", - сказал Торра, добавив, что насилие на этой неделе не отражает мирного характера каталонского движения за независимость.

"Насилие никогда не было и никогда не будет нашим образом, ни в Барселоне, ни в Таррагоне, ни в Ллейде, ни в Жироне", - сказал он, имея в виду города Каталонии, которые были охвачены протестами.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от девяти до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в 2017 году отделить Каталонию от Испании.

Обвинительные приговоры сторонникам независимости Каталонии привели к масштабным протестам в ряде городов региона. Только за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.

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