В США школьный тренер предотвратил стрельбу при помощи объятий

Студент, который принес в школу оружие, был заключен под стражу. В итоге он получил три года условно, а тренера провозгласили героем.

В одной из школ Портленда (штат Орегон) тренер по футболу и легкой атлетике Кианон Лоу предотвратил стрельбу. Видеозапись инцидента, который произошел еще в мае, опубликовал телеканал ABC News 19 октября.

Отмечается, что молодой человек пронес оружие в школу, спрятав его под курткой. Как полагают следователи, юноша в то время страдал от психического расстройства. Учитель заключил его в объятия, забрал дробовик и попытался успокоить.

На записи видно, как Лоу выходит из комнаты с ружьем в руках, отдает его другому преподавателю, а затем обнимает юношу, крепко прижимая к себе.

Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e — ABC News (@ABC) October 19, 2019

Позже в школу прибыли правоохранители.

В полиции отметили, что поведение тренера продемонстрировало лучший сценарий из того, что могло случиться. "Это был очень эмоциональный момент и для него, и для меня. Тогда я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда вы молоды, вы не понимаете, что делаете, пока все не закончится" - рассказывал Лоу в мае.

В итоге 19-летний Энджел Гранадос-Диас избежал реального срока наказания. Он признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия и получил три года условно.

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