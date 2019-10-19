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В США школьный тренер предотвратил стрельбу при помощи объятий

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Студент, который принес в школу оружие, был заключен под стражу. В итоге он получил три года условно, а тренера провозгласили героем.
 
В одной из школ Портленда (штат Орегон) тренер по футболу и легкой атлетике Кианон Лоу предотвратил стрельбу. Видеозапись инцидента, который произошел еще в мае, опубликовал телеканал ABC News 19 октября.
 
Отмечается, что молодой человек пронес оружие в школу, спрятав его под курткой. Как полагают следователи, юноша в то время страдал от психического расстройства. Учитель заключил его в объятия, забрал дробовик и попытался успокоить.
 
На записи видно, как Лоу выходит из комнаты с ружьем в руках, отдает его другому преподавателю, а затем обнимает юношу, крепко прижимая к себе.
 
Позже в школу прибыли правоохранители.

В полиции отметили, что поведение тренера продемонстрировало лучший сценарий из того, что могло случиться. 

"Это был очень эмоциональный момент и для него, и для меня. Тогда я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда вы молоды, вы не понимаете, что делаете, пока все не закончится" - рассказывал Лоу в мае.

В итоге 19-летний Энджел Гранадос-Диас избежал реального срока наказания. Он признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия и получил три года условно.
 
 
Ранее сообщалось, что в школе американского города Хантингтон-Парк задержали ученицу с заряженным огнестрельным оружием.

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Теги: США, объятия, оружие, школа, тренер
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Источник: korrespondent.net

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