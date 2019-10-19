В США школьный тренер предотвратил стрельбу при помощи объятий
Студент, который принес в школу оружие, был заключен под стражу. В итоге он получил три года условно, а тренера провозгласили героем.
В одной из школ Портленда (штат Орегон) тренер по футболу и легкой атлетике Кианон Лоу предотвратил стрельбу. Видеозапись инцидента, который произошел еще в мае, опубликовал телеканал ABC News 19 октября.
Отмечается, что молодой человек пронес оружие в школу, спрятав его под курткой. Как полагают следователи, юноша в то время страдал от психического расстройства. Учитель заключил его в объятия, забрал дробовик и попытался успокоить.
На записи видно, как Лоу выходит из комнаты с ружьем в руках, отдает его другому преподавателю, а затем обнимает юношу, крепко прижимая к себе.
Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e— ABC News (@ABC) October 19, 2019
Позже в школу прибыли правоохранители.
В полиции отметили, что поведение тренера продемонстрировало лучший сценарий из того, что могло случиться.
"Это был очень эмоциональный момент и для него, и для меня. Тогда я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда вы молоды, вы не понимаете, что делаете, пока все не закончится" - рассказывал Лоу в мае.
В итоге 19-летний Энджел Гранадос-Диас избежал реального срока наказания. Он признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия и получил три года условно.
Ранее сообщалось, что в школе американского города Хантингтон-Парк задержали ученицу с заряженным огнестрельным оружием.
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