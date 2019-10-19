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Туск ожидает письмо Джонсона об отсрочке Brexit

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Ранее премьер Великобритании подтвердил главе Евросовета, что направит письмо по отсрочке даты Brexit в субботу, 19 октября.
Дональд Туск
Дональд Туск
 
Председатель Европейского совета Дональд Туск ожидает письма от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с просьбой об отсрочке Brexit. Об этом он написал в Twitter 19 октября после телефонного разговора с британским премьером.
 
Ранее политики обсудили ситуацию, сложившуюся по итогам голосования в британской Палате общин.
 
Как сообщают СМИ, Джонсон подтвердил Туску, что письмо будет отправлено в субботу. На его основании глава Евросовета начнет консультации с лидерами стран ЕС, о том, как реагировать дальше. 
 
Ранее депутаты нижней палаты британского парламента перенесли на 21 октября решение вопроса о соглашении между Великобританией и ЕС. В то же время они поддержали поправку, которая обязывает Джонсона просить об отсрочке запланированного на 31 октября выхода страны из ЕС вне зависимости от итогов голосования по сделке.
 
Напомним, в начале сентября Джонсон заявил, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем попросит ЕС о новой отсрочке Brexit.

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Теги: ЕС, Британия, Туск, Великобритания, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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