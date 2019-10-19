Туск ожидает письмо Джонсона об отсрочке Brexit

Ранее премьер Великобритании подтвердил главе Евросовета, что направит письмо по отсрочке даты Brexit в субботу, 19 октября.

Председатель Европейского совета Дональд Туск ожидает письма от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с просьбой об отсрочке Brexit. Об этом он написал в Twitter 19 октября после телефонного разговора с британским премьером.

Waiting for the letter.

I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons. — Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019

Ранее политики обсудили ситуацию, сложившуюся по итогам голосования в британской Палате общин.

Как сообщают СМИ, Джонсон подтвердил Туску, что письмо будет отправлено в субботу. На его основании глава Евросовета начнет консультации с лидерами стран ЕС, о том, как реагировать дальше.

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