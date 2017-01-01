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Джонсон отправил в ЕС письмо об отсрочке Brexit

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Британский премьер попросил Европейский союз отсрочить выход его страны из содружества на три месяца.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить дату Brexit. Об этом глава Евросовета сообщил в Twitter вечером 19 октября.
 
"Только что получили запрос об отсрочке. Теперь я начну консультации с лидерами ЕС о том, как нам реагировать", - написал Туск.
 
В письме с просьбой, которую теперь должен будет рассмотреть ЕС, предлагается сделать крайним сроком Brexit 31 января 2020 года. При этом оговаривается возможность осуществить выход раньше, если стороны будут к этому готовы.
 
По данным СМИ, лидеры Евросоюза готовы предоставить Лондону новую отсрочку.
 
Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября лидеры 27 стран Евросоюза утвердили последние договоренности с Лондоном о порядке Brexit. Датой выхода Великобритании из ЕС должно было стать 31 октября.
 
После того, как 19 октября британские депутаты не проголосовали по сделке, достигнутой между Лондоном и Брюсселем, Джонсон был обязан до конца дня направить Туску письмо с просьбой о трехмесячной отсрочке.
 
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Теги: ЕС, Британия, Туск, Великобритания, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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