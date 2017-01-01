Джонсон отправил в ЕС письмо об отсрочке Brexit

Британский премьер попросил Европейский союз отсрочить выход его страны из содружества на три месяца.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить дату Brexit. Об этом глава Евросовета сообщил в Twitter вечером 19 октября.

"Только что получили запрос об отсрочке. Теперь я начну консультации с лидерами ЕС о том, как нам реагировать", - написал Туск.

В письме с просьбой, которую теперь должен будет рассмотреть ЕС, предлагается сделать крайним сроком Brexit 31 января 2020 года. При этом оговаривается возможность осуществить выход раньше, если стороны будут к этому готовы.

По данным СМИ, лидеры Евросоюза готовы предоставить Лондону новую отсрочку.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября лидеры 27 стран Евросоюза утвердили последние договоренности с Лондоном о порядке Brexit. Датой выхода Великобритании из ЕС должно было стать 31 октября.

После того, как 19 октября британские депутаты не проголосовали по сделке , достигнутой между Лондоном и Брюсселем, Джонсон был обязан до конца дня направить Туску письмо с просьбой о трехмесячной отсрочке.