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Джонсон направил Туску второе письмо - СМИ

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Кроме официального послания, британский премьер написал личное письмо главе Евросовета, в котором назвал отсрочку Brexit ошибкой.
Дональд Туск и Борис Джонсон
Дональд Туск и Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску личное письмо, в котором заявил, что отсрочка Brexit будет ошибкой. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что личное послание было направлено Туску вместе с официальным письмом с просьбой отсрочить выход Великобритании из ЕС.

По информации телеканала, в общей сложности британский премьер направил Туску три письма. Первое - официальный запрос об отсрочке, который Джонсон не стал подписывать, и получение которого уже подтвердил Туск.
 
Текст этого документа был составлен британским парламентом и прописан в законе. В него нельзя было вносить изменения. 
 
Второе письмо - пояснительная записка постпреда Великобритании при ЕС Тима Барроу, в которой указано, что отправка первого письма является инициативой британского парламента, а не лично премьер-министра Джонсона.
 
Третье послание - личное письмо самого Джонсона, в котором он называет отсрочку Brexit вредной ошибкой, которая не пойдет на пользу ни Великобритании, ни Евросоюзу. 
 
Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября лидеры 27 стран Евросоюза утвердили последние договоренности с Лондоном о порядке Brexit. Датой выхода Великобритании из ЕС должно было стать 31 октября.
 
После того, как 19 октября британские депутаты не проголосовали по сделке, достигнутой между Лондоном и Брюсселем, Джонсон был обязан до конца дня направить Туску письмо с просьбой о трехмесячной отсрочке.

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Теги: ЕС, Британия, письмо, Великобритания, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС
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Источник: korrespondent.net

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