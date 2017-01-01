Джонсон направил Туску второе письмо - СМИ

Кроме официального послания, британский премьер написал личное письмо главе Евросовета, в котором назвал отсрочку Brexit ошибкой.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску личное письмо, в котором заявил, что отсрочка Brexit будет ошибкой. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что личное послание было направлено Туску вместе с официальным письмом с просьбой отсрочить выход Великобритании из ЕС.

По информации телеканала, в общей сложности британский премьер направил Туску три письма. Первое - официальный запрос об отсрочке, который Джонсон не стал подписывать, и получение которого уже подтвердил Туск

Текст этого документа был составлен британским парламентом и прописан в законе. В него нельзя было вносить изменения.

Второе письмо - пояснительная записка постпреда Великобритании при ЕС Тима Барроу, в которой указано, что отправка первого письма является инициативой британского парламента, а не лично премьер-министра Джонсона.

Третье послание - личное письмо самого Джонсона, в котором он называет отсрочку Brexit вредной ошибкой, которая не пойдет на пользу ни Великобритании, ни Евросоюзу.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября лидеры 27 стран Евросоюза утвердили последние договоренности с Лондоном о порядке Brexit. Датой выхода Великобритании из ЕС должно было стать 31 октября. После того, как 19 октября британские депутаты не проголосовали по сделке , достигнутой между Лондоном и Брюсселем, Джонсон был обязан до конца дня направить Туску письмо с просьбой о трехмесячной отсрочке.

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