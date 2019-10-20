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В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах

Комментариев: 1
Инцидент в колледже вызвал скандал после того, как фото учащихся попали в социальные сети.
В индийском колледже применили неординарный метод защиты от списывания
В индийском колледже применили неординарный метод защиты от списывания
twitter.com/ANI
 
В Индии учащиеся колледжа сдавали экзамен с картонными коробками на головах. Снимки школьников попали в соцсети и вызвали скандал, сообщает Times of India.
 
Отмечается, что фотографии были сделаны во время экзамена по химии в подготовительном колледже Бхагат в городе Хавери в штате Карнатака. На них ученики сидят за партами с картонными коробками на головах, чтобы не было возможности списывать.
 
Директор колледжа извинился перед властями округа за этот инцидент. Он пояснил, что метод применили в "экспериментальных целях", узнав, о его использовании в других школах.
 
При этом глава учреждения подчеркнул, что все делалось с согласия учащихся, которые сами принесли картонные коробки.
 
Представители местных органов образования прибыли в колледж и вынесли предупреждение его руководству.
 
 
 
Ранее сообщалось, что абитуриентка из Харькова отправила на сдачу тестов ВНО двойников.

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Теги: химия, курьезы, Индия, фото, экзамены, коробка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    20.10.2019, 10:22
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Как интересно! Этот опыт нужно перенять и пренепременно украинцам нужно сдавать историю Украины с кастрюлями на головах!
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