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Турция пригрозила Сирии войной

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Анкара расценит предоставление курдским отрядам защиты со стороны Дамаска как объявление войны и ответит соразмерно.
Турция ответит Сирии за поддержку курдов
Турция ответит Сирии за поддержку курдов
 
Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции. Об этом в субботу, 19 октября, заявил советник турецкого президента Ясин Актай, сообщает РИА Новости.
 
"Американские войска, которые поддерживали отряды народной самообороны, в настоящее время покидают район, но в случае, если сирийская армия станет защищать эти отряды, позиция Турции не изменится, мы не можем разрешить это", - отметил Актай.
 
По его словам, "если сирийский режим хочет войти в Манбидж, Айн эль-Араб, Камышли с целью предоставить защиту отрядам курдской народной самообороны, это считается объявлением войны Турции.
 
"Их ждет соразмерный ответ", - указал советник турецкого лидера и подчеркнул, что турецкие и другие иностранные войска покинут Сирию после установления мира и безопасности на всех сирийских землях.
 
"Турция не отнимает земли у других", - добавил Актай.
 
Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились приостановить турецкую военную операцию Источник мира на 120 часов.
 
Соглашение было достигнуто в ходе визита вице-президента США Майкла Пенса в Турцию.
 
За этот срок курдские Отряды народной самообороны (YPG) должны будут выйти из района операции на севере Сирии.
 
Ранее сообщалось, что курдские группировки достигли соглашения с властями Сирии о поддержке.

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Теги: война, Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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