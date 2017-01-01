Установлен рекорд по длительности авиаперелета

Общее время полета превысило 19 часов. Самолет преодолел 16 тысяч 309 километров и опоздал на 37 минут.

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом. Об этом свидетельствуют данные на сайте FlightAware в воскресенье, 20 октября.

Общее время полета составило 19 часов 14 минут. Самолет преодолел 16 тысяч 309 километров и приземлился с опозданием в 37 минут.

Ранее самым долгим беспосадочным авиарейсом считался перелет из Нью-Йорка в Сингапур. Его продолжительность составила 18 часов 50 минут, а преодоленное расстояние – 15 тысяч 345 километров.

Самый длительный беспосадочный полет некоммерческого самолета в истории зафиксировали в 1986 году – рекорд поставил пилот Вояджера. Летательный аппарат находился в воздухе без дозаправки 9 дней, 3 минуты и 44 секунды, преодолев дистанцию в более 40 тысяч километров.

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