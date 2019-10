Трамп заявил, что Хиллари сошла с ума, а ему нравятся русские

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения Хиллари Клинтон в адрес конгрессвумен Тулси Габбард. Клинтон обвинила члена своей же партии в связях с РФ.

Дональд Трамп в агрессивной форме прокомментировал обвинения бывшей соперницы на президентских выборах в 2016 году.

Глава США прямым текстом заявил, что “Хиллари сошла с ума“.

“Итак Кривая Хиллари снова в этом! Она называет конгрессвумен Тулси Габбард “русским фаворитом“, а Джилл Стейн - “русским активом“. Как вы, наверное, слышали, меня тоже называли большим любителем России (на самом деле, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди). Хиллари сошла с ума!“, - написал Трамп.

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard “a Russian favorite,” and Jill Stein “a Russian asset.” As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary’s gone Crazy!