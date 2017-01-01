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Трамп заявил, что Хиллари сошла с ума, а ему нравятся русские

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Президент США заявил о том, что Хиллари сумасшедшая.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения Хиллари Клинтон в адрес конгрессвумен Тулси Габбард. Клинтон обвинила члена своей же партии в связях с РФ.

Дональд Трамп в агрессивной форме прокомментировал обвинения бывшей соперницы на президентских выборах в 2016 году.

Глава США прямым текстом заявил, что “Хиллари сошла с ума“.

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“Итак Кривая Хиллари снова в этом! Она называет конгрессвумен Тулси Габбард “русским фаворитом“, а Джилл Стейн - “русским активом“. Как вы, наверное, слышали, меня тоже называли большим любителем России (на самом деле, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди). Хиллари сошла с ума!“, - написал Трамп.

 Ранее Трамп заявил о том, что некоторые страны ЕС готовы принять боевиков ИГ. Американский лидер назвал “большим продвижением“ решение стран Европы по делу репатриации своих граждан из Сирии.

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Теги: Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Тулси Габбард
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