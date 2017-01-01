Турция обвинила курдов в 20 обстрелах

В районе города Эт-Телль-эль-Абьяд в результате обстрела погиб турецкий военный и еще один получил ранение.

Курдские отряды народной самообороны уже 20 раз нарушили соглашение о безопасной зоне в приграничных территориях Сирии, заключенное по итогам переговоров с делегацией США в минувший четверг. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Минобороны Турции в воскресенье, 20 октября.

Также военное ведомство Турции сообщило о гибели турецкого солдата при нападении курдов на патруль в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд. Еще один солдат получил ранения.

"Террористы обстреляли из ПТРК и автоматического оружия группу военных, проводивших наблюдение и разведку местности", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Уже 17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции Источник мира на пять дней. Но 18 октября турецкая армия возобновила атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии.

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